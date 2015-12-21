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حبس 10موظفين بالإسكندرية لتورطهم فى إهدار مال عام بـ80 مليون جنيه

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حبس 10موظفين بالإسكندرية لتورطهم فى إهدار مال عام بـ80 مليون جنيه حبس 10موظفين بالإسكندرية لتورطهم فى إهدار مال عام بـ80 مليون جنيه
قررت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية صباح اليوم الاثنين، حبس10موظفين ومقاولين اثنين بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة، بقيمة 80 مليون جنيه فى الإسكندرية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص الأوراق ومستندات القضية.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير البحث الجنائى ضبطت 10 من مهندسى حى شرق وموظفين بمديرية الإسكان، إضافة إلى رئيس شركة مقاولات بتهمة التواطؤ فى عدم سداد رسوم والاستيلاء على أراضى ملك الدولة قيمتها 80 مليون جنيه، وما زالت الأجهزة تلاحق هاربين آخرين أحدهما شريك بشركة المقاولات والثانية مسئولة فى حى شرق.

حبس 8موظفين بالإسكندرية لتورطهم فى إهدار مال عام بـ80 مليون جنيه

http://www.youm7.com/story/2015/12/21/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-8%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8080-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-/2502411#.Vne5nEp96M8

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