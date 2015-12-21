ساويرس: أشهد كريسماس دافئ بلندن.. وسفير بريطانيا: لن تستطيع شراء السحلب

داعب رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس، السفير البريطانى جون كاسن، حيث رد على تغريدته التى كتبها أمس على حسابه بتويتر بأن القاهرة علمت لندن البرد على أصوله.

وقال ساويرس ردًا على السفير فى تغريده باللغة الانجليزية بأنه الآن فى لندن ويشهد عيد ميلاد دافئ بها، الأمر الذى رد عليه كاسن بصورة لأحد أنواع السحلب المصرى، قائلا: "ولكن هل تستطيع شراء هذا فى لندن؟".

جدير بالذكر أن السفير البريطانى جون كاسن كتب فى تغريده أمس، "إن القاهرة بتعلم لندن البرد على أصوله.. دقت ساعة السحلب".

ونشر السفير البريطانى صورتين أوضح خلالهما، أن الطقس بالقاهرة فاق فى برودته طقس لندن، حيث بلغت درجة حرارتها 10 درجات مئوية، فى حين أن درجة حرارة لندن 13 درجة مئوية.

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