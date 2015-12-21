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استخراج جثة أمين شرطة من تحت أنقاض عقار أسيوط المنهار

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استخراج جثة أمين شرطة من تحت أنقاض عقار أسيوط المنهار استخراج جثة أمين شرطة من تحت أنقاض عقار أسيوط المنهار
تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط، من استخراج جثة أحمد عبيد سالم 37 سنة أمين شرطة من قوة مباحث قسم أول أسيوط، من تحت أنقاض العقار المنهار بمنطقة الشيخ على عبد الدايم غرب أسيوط، تصادف مروره أسفل العقار لحظة انهياره، حيث يتواجد العقار بشارع القسم.

كما أسفر انهيار العقار عن إصابة شيماء حمدان محمد 20 سنة، وتقوم قوات الحماية المدنية الآن برفع الأنقاض للبحث عن أى ضحايا أو مصابين تحتها.

وأشار مصدر بحى غرب أسيوط لـ"اليوم السابع"، إلى أن العقار كان لا يوجد به سكان، وأن استمرار البحث تحت الأنقاض لاحتمالية إصابة أشخاص أثناء مرورهم أسفل العقار لحظة انهياره.

وكان اللواء عبد الباسط دنجل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق أسفر عن إصابة شخصين ووفاة أمين شرطة حتى الآن.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

- إصابة شخص إثر انهيار عقار بأسيوط.. وجارى البحث عن ناجين تحت الأنقاض
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