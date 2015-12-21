إصابة 11 جنديا بقوات الجيش الليبى فى اشتباكات ببنغازى

أصيب 11 جنديا بقوات الجيش الليبى جراء الاشتباكات بمحاور القتال المختلفة بمدينة بنغازى بليبيا، مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة، فاديا البرغثى، فى تصريح الاثنين، أن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين، 11 جريحا من قوات الجيش جراء الاشتباكات بمحاور القتال بمدينة بنغازى، إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة.

وأضافت البرغثى، أن سبعة جرحى غادروا المستشفى بعد تقديم الاسعافات الاولية لهم، وهناك أربعة جرحى تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى، لافتا إلى أن المستشفى لم يستقبل أى قتلى من الجنود.

>