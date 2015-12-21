أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة 11 جنديا بقوات الجيش الليبى فى اشتباكات ببنغازى

Google+ Print
إصابة 11 جنديا بقوات الجيش الليبى فى اشتباكات ببنغازى إصابة 11 جنديا بقوات الجيش الليبى فى اشتباكات ببنغازى

أصيب 11 جنديا بقوات الجيش الليبى جراء الاشتباكات بمحاور القتال المختلفة بمدينة بنغازى بليبيا، مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة، فاديا البرغثى، فى تصريح الاثنين، أن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين، 11 جريحا من قوات الجيش جراء الاشتباكات بمحاور القتال بمدينة بنغازى، إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة.

وأضافت البرغثى، أن سبعة جرحى غادروا المستشفى بعد تقديم الاسعافات الاولية لهم، وهناك أربعة جرحى تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى، لافتا إلى أن المستشفى لم يستقبل أى قتلى من الجنود.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365