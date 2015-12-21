الباييس: البنك الدولى والسعودية يساعدان مصر فى التخلص من أزمتها الاقتصادية

سلطت صحيفة الباييس الإسبانية الضوء على توقيع الحكومة المصرية اتفاقية مع البنك الدولى للحصول على مليار دولا تصرف دفعة واحدة من إجمالى قرض بـ3 مليارت دولار، وقالت

وقالت الصحيفة، إن البنك الدولى والمملكة العربية السعودية يساعدان مصر فى الأزمة الاقتصادية، وإن مصر وقعت اتفاقا جديدا مع البنك الدولى لتوفير على مدى السنوات الثلاث المقبلة أكثر من 4500 مليون يورو، بالإضافة إلى ما يقرب من 7300 مليون دولار من المساعدات التى تمنحها المملكة العربية السعودية حتى 2020، مما يعتبر هذا فرصة كبيرة لمصر للاستثمار والتخلص من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها منذ 2011.

وأضافت الصحيفة، أن هذه القروض ستذهب لتغطية عجز الموازنة التى تجاوز هذا العام 10% من الناتج المحلى، والباقى يذهب لمشاريع فى المناطق والأحياء الفقيرة، فضلا عن إنشاء منطقة صناعية فى منطقة قناة السويس.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تحتاج إلى تدفق للعملات الأجنبية وإحداث تغييرات جوهرية، كما أن موافقة البنك الدولى على هذا القرض يعد شهادة ثقة من البنك الدولى على الخطوات الإصلاحية التى قامت بها الحكومة المصرية فى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.