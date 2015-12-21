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ضبط 58 طن ذرة صفراء مجهولة المصدر بالمنوفية

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ضبط 58 طن ذرة صفراء مجهولة المصدر بالمنوفية ضبط 58 طن ذرة صفراء مجهولة المصدر بالمنوفية
تمكنت مباحث بالمنوفية من ضبط 58 طن ذرة صفراء مجهولة المصدر بمصنع أعلاف بمركز شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد مجدى جميل، رئيس مباحث التموين، يفيد تحرير القضية رقم 18628 جنح مركزشبين الكوم لسنة 2015 ضد (منصور.ا)، مسئول عن مصنع أعلاف بدائرة مركز شبين الكوم، وتم ضبط 58 طن ذرة صفراء أمريكية مستوردة مجهولة المصدر مخالفًا لأحكام القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 والخاص بعدم وجود فواتير تدل على مصدر شرائها تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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مصر 365

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