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"تموين الإسكندرية" تضبط لحوما غير صالحة وإحباط تهريب 1000 لتر سولار مدعم

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"تموين الإسكندرية" تضبط لحوما غير صالحة وإحباط تهريب 1000 لتر سولار مدعم "تموين الإسكندرية" تضبط لحوما غير صالحة وإحباط تهريب 1000 لتر سولار مدعم
نجحت إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد محمد مهنا، فى ضبط عدد من المخالفين لقوانين الأسواق والسلع الغذائية لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى، وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

حيث تم ضبط كل من "بسيونى.ر"، 61 سنة، جزار، لحيازته عدد "310" كجم من اللحوم بها تغير فى الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"فهيم.ع"، 52 سنة، بائع، لحيازته عدد "95" كجم من البلح، وعدد "165" عبوة بسكويت بالشيكولاتة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"حامد.ع"، 35 سنة، صاحب محل لبيع المواد البترولية "بدون ترخيص" لقيامه بتجميع عدد "1000" لتر سولار مدعم بقصد إعادة بيعه بأزيد من السعر الرسمى.

وفى إطار متابعة الرسائل الجمركية تمكن ضباط الإدارة من ضبط "إبراهيم.ا"، المدير المسئول عن شركة الروضة للاستيراد والتصدير، الكائنة بدائرة قسم باب شرقى، لقيامه بتبديد جزء من مشمول الرسالة الجمركية "محبس زاوية" والمرفوضة نهائيًا من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
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