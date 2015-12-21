أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

هايكره المسئولية.. أضرار نفسية لتحميل الطفل الأكبر أخطاء إخوته

Google+ Print
هايكره المسئولية.. أضرار نفسية لتحميل الطفل الأكبر أخطاء إخوته هايكره المسئولية.. أضرار نفسية لتحميل الطفل الأكبر أخطاء إخوته
"أنت الكبير"، جملة على لسان أغلب الآباء والأمهات يلقونها على مسامع الابن الأكبر، الذى فى نظرهم متحملا لكل أخطاء إخوته الصغار بحكم أنه الكبير الناضج العاقل الذى يجب أن يتحمل المسئولية، يوضح الدكتور محمد رمضان الأخصائى النفسى أن هذا الفعل وطبيعة وضع الطفل الأكبر على الدوام فى خانة المسئولية بشكل زائد عن الحد المسموح بكونه طفل صغير ولا زال يتعلم ويخطئ ويصيب، أمر فى غاية الاجحاف وله الكثير من الأضرار النفسية والسلوكية عليه مستقبلا.

وتابع الدكتور محمد حديثه، موضحا أن الطفل الأكبر الذى يجد الأب والأم من خلاله مبررا لتحميله أخطاء إخوته، وإشعاره بأنه مسئول عن أخطائهم وأن دوره يتطلب منه أن يلاحظهم ويراقبهم ويمنعهم من الخطأ على الدوام، أمر خاطئ، فهو خطأ تربوى شائع، لا يجعله متحملا للمسئولية وناضجا كما يعتقد البعض بل يضره.

وأوضح الأخصائى النفسى أن من أبرز الأضرار النفسية، التى قد يمر بها هذا الطفل الكبير، أنه يفقد الثقة فى نفسه وفى قدرته على تحمل المسئولية الكبيرة والمبكرة عليه، كذلك يكره المسئولية ذاتها، ويكره مستقبلا أن يتحمل مسئولية غيره، كما يشعر دائما بالظلم نتيجة عدم مساواته الضمنية مع إخوته، كما يعانى شعورا بالاهتزاز وانعدام الثقة، ويخاف ويترقب على الدوام لومه وإلقاء العتب عليه، فيشب مهتزا غير واثقا فى أفعاله، ولا يمكنه تحديد مسئولياته والالتزام بها، بل يهرب على الدوام مما قد يلقى على عاتقه، كما يؤثر عدم إقتناعه بخطأه وشعوره بارتكابه خطأ لا يعلمه عليه بالسلب، ويشعر على الدوام أنه دون إخوته، فيشب شاعر بالنقص والدونية، ومنفصلا عن عائلته ومعادى للمجتمع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365