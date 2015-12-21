أهالى أسرى غزة يزورون ذويهم فى سجن " نفحة " الإسرائيلى

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلى الاثنين، للعشرات من أهالى أسرى قطاع غزة بفلسطن،بزيارة أبنائهم فى سجن "نفحة" الصحراوى (جنوب إسرائيل).

وقالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت فى تصريح صحفى أن 57 من ذوى الأسرى بينهم 16 طفلا توجهوا عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع صباح اليوم لزيارة 47 معتقلا فى سجن "نفحة".

ويقوم أهالى أسرى غزة بزيارة ذويهم فى السجون الإسرائيلية يوم الاثنين من كل أسبوع بتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويقبع فى سجون الاحتلال الإسرائيلى أكثر من 6 آلاف معتقل فلسطينى، بينهم حوالى 400 من قطاع غزة، كلهم من القدامى وأصحاب الأحكام العالية.

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