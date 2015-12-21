اعتقال 15 فلسطينيا فى عمليات مداهمة لقوات الاحتلال بالضفة الغربية

شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى حملة اعتقالات جديدة شملت أكثر من 15 فلسطينيا فى عمليات دهم لعدة مدن فى الضفة الغربية، وذلك وفق ما قالت قناة سكاى نيوز.

الجدير بالذكر استشهد شاب فلسطينى وأصيب 40 آخرون الجمعة الماضية برصاص الجيش الإسرائيلى على أطراف قطاع غزة وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن الشاب فى العشرينات من عمره قتل متأثرا بإصابته بعيار نارى فى الرأس خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلى شرق خان يونس، وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت فى مناطق متفرقة شرق قطاع غزة أسفرت فى مجملها عن إصابة 40 فلسطينيا منهم 31 بالرصاص الحى.

>