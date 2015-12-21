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قاسم : الحكومة تصرف 37 جنيهًا بدل العدوى للأطباء و3 آلاف جنيه للقضاة

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قاسم : الحكومة تصرف 37 جنيهًا بدل العدوى للأطباء و3 آلاف جنيه للقضاة قاسم : الحكومة تصرف 37 جنيهًا بدل العدوى للأطباء و3 آلاف جنيه للقضاة

الدكتور أسامة عبد الحي قاسم

قال الدكتور أسامة عبد الحي قاسم، رئيس الهيئة التأديبية بنقابة الأطباء، إن بدل العدوي فى نظام الرواتب يتراوح ما بين 19 جنيهاً و37 جنيهاً، مشيراً إلى أنها مبالغ زهيدة للغاية، حيث تم وضعها منذ ما يقرب من ثلاثون عاماً ولا تتناسب مع متطلبات الحياة.

وأضاف قاسم، خلال حوارٍ له ببرنامح “ساعة من ”، المذاع على فضائية “الغد” العربي ، أن مفاوضات تحسين رواتب الأطباء مستمرة، لافتاً إلى أن كادر الأطباء، بحد أقصي 3 الآف جنيه لم يطبق بعد،حيث ينتظر المشروع رأي البرلمان المقبل.

وأكد قاسم أن راتب الطبيب الشاب بالكامل، لايتعدي ألفين جنيه مصري، لافتاً إلى أن بدل العدوي فى بعض القطاعات الأخري كان أكثر من الأطباء، ومنها صراف البنوك والذى وصل إلى 500جنيه بالإضافة إلى القضاه حيث يحصلون علي بدل عدوي 3 الآف جنيه، وهو فى الأساس يعالج علي نفقة وزارة العدل.

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