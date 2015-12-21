صفقة أسلحة روسية محتملة للهند بـ 7 مليارات دولار

ذكرت وسائل إعلام روسية، أن موسكو ونيودلهي تدرسان صفقة أسلحة ضخمة تضم 5 منظومات “إس – 400″، بقيمة إجمالية قد تتجاوز 7 مليارات دولار.

وأوضحت قناة “روسيا اليوم” انه من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي موسكو يومي 24 و25 ديسمبر الجاري ، فيما كشفت مصادر دبلوماسية أن محادثات مودي مع المسؤولين الروس ستركز على مسائل التعاون العسكري التقني ، بما في ذلك رغبة نيودلهي في اقتناء منظومات “إس – 400″ المضادة للجو ومروحيات عسكرية وغواصة حربية جديدة.

وسبق للجنة المبيعات العسكرية في الهند أن وافقت على شراء 5 منظومات “إس – 400″ ، وكشفت وسائل الإعلام أن قيمة العقد قد تبلغ 2.5 مليار دولار.

من جانبها ، لم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليقات رسمية أو تأكيدات حول صفقة الأسلحة المحتملة.. وسبق لموسكو أن أكدت أنها لن تورد “إس – 400″ إلى الخارج ، حتى إتمام تزويد قواتها المسلحة بهذه المنظومات الحديثة ، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على تصدير “إس – 400″ إلى الصين في صفقة استثنائية ، لكن شحن المنظومات يجب ألا يتم قبل عام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن تسليح الجيش الروسي بمنظومات “إس – 400″ بدأ في عام 2007.

وتعد الهند من أهم شركاء روسيا في المجال العسكري التقني، علما أن الجيش الهندي مزود بالأسلحة الروسية بنسبة 70%.

وحسب تقييمات الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني ، فقد بلغت قيمة توريدات الأسلحة الروسية إلى الهند في عام 2014 نحو 4.7 مليار دولار.