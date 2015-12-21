انتهاء أزمة تكدس الشاحنات المصرية فى ميناء العقبة الأردنى

نجح وفد وزارة النقل فى إنهاء أزمة الشاحنات المصرية المتكدسة فى ميناء العقبة الأردنى منذ عشرة أيام.

وقال المهندس صبحى ربيع المدير التنفيذى لجهاز نقل الركاب لوزارة النقل ورئيس الوفد، إنه تم الاتفاق مع شركة الجسر العربى على استئجار عبارة شحن سيارات أخرى لإنهاء الأزمة، مشيرا إلى أن الوفد قام بزيارة ساحات انتظار السيارات النقل المصرية فى منفذ الدرة على الحدود الأردنية السعودية، وأيضا ساحة الراشدية، للتعرف على جميع مشاكل السائقين المصريين.

وأضاف ربيع فى تصريح له اليوم " الاثنين" أنه سيتوجه فى وقت لاحق إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء المسئولين الأردنيين لوضع آليات لمنع التكدس مرة أخرى فى مواسم تصدير الحاصلات الزراعية إلى دول الخليج من خلال مينائى نويبع والعقبة.

جدير بالذكر أن بعض سائقى الشاحنات المصريين كانوا قد اشتكوا إلى الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل معاناتهم من طول الانتظار فى مينائى نويبع والعقبة، فقرر إرسال وفد من وزارة النقل مكون من المهندس صبحى ربيع المدير التنفيذى لجهاز نقل الركاب والبضائع، والمهندس أحمد عاطف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس إبراهيم منصور مستشار الوزير للمتابعة، والمهندس عماد محمود رئيس الإدارة المركزية للنقل البرى بهيئة الطرق والكبارى، وعلى إبراهيم مدير عام وحدة التعاون الدولى بوزارة النقل، حيث التقى أعضاء الوفد بالسائقين فى مصر والأردن والتعرف على مشاكلهم.