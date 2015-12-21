تداول صورة لتشويه بلطجية وجه طبيبة بمستشفى القاهرة الفاطمية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة تظهر آثار الاعتداء على رئيسة قسم الأسنان بمستشفى القاهرة الفاطمية بالدراسة، من قبل بلطجية رفضت دفع إتاوة لركن سيارتها.

وقال رواد فيس بوك: "أنها جاية الصبح لا بيها ولا عليها الشغل وبتركن أمام المستشفى اللى أصلا صعب جدا أنك تلاقى مكان تركن فيه.. وده لسببين الأول سطوة مجموعة من البلطجية على المكان، والثانى مدير المستشفى مكبر دماغه وميهموش غير نفسه وبس لأنه بيدخل عربيته جوه المستشفى، المهم جايه تركن قامت بنت من فئة البلطجية ضرباها بالكوباية فى وشها، بسبب أن الدكتورة رفضت تدفع الإتاوة".



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