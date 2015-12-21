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سقوط 3 عاطلين قبل ترويجهم كمية من الحشيش بمركز الحسينية بالشرقية

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سقوط 3 عاطلين قبل ترويجهم كمية من الحشيش بمركز الحسينية بالشرقية سقوط 3 عاطلين قبل ترويجهم كمية من الحشيش بمركز الحسينية بالشرقية
تمكنت مباحث الحسينية بالشرقية، اليوم الاثنين، من ضبط 3 عاطلين قبل ترويجهم كمية من مخدر الحشيش بدائرة المركز، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وإخطار النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الديب.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من العقيد ياسر فاروق، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشرق، يفيد بورود معلومات سرية، للنقيب محمد عبد الغفار، رئيس مباحث الحسينية، عن قيام "أحمد إ ع" 30 سنة، وشهرته أحمد الطاير و"عيد م ع" 25 سنة، و"محمد ال م ح" 24 سنة سائق، وجميعهم مقيمون سعود القبلية، بترويج كمية من المواد المخدرة بدائرة المركز.

وبعد إذن النيابة العامة والتحريات السرية، تمكنت مأمورية قادها النقيب محمد عبد الغفار ومعاونوه النقباء محمد فندود وحسام الدياربى وأحمد حمدى، من ضبط المتهمين بحوزتهم 6 أكياس حشيش ومبلغ مالى 1880، وذلك أثناء قيادتهم السيارة رقم 153868 ملاكى الشرقية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 30042 جنح الحسينية لسنة 2015.

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مصر 365