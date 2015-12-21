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ضبط عاطل متهم بفعل فاضح بالطريق العام أمام مدرسة فى القليوبية

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ضبط عاطل متهم بفعل فاضح بالطريق العام أمام مدرسة فى القليوبية ضبط عاطل متهم بفعل فاضح بالطريق العام أمام مدرسة فى القليوبية
ضبطت قوة أمنية من مركز شبين القناطر التابعة لمديرية أمن القليوبية عاطلا متهما بالقيام بفعل فاضح بالطريق العام أمام بعض الطالبات مدرسة طحوريا الثانوية التجارية المشتركة بشبين القناطر بالقليوبية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من عصام.ح 40 سنة مدير مدرسة طحوريا الثانوية التجارية المشتركة بشبين القناطر، يتهم فيه المدعو " محمد.ج" 27 سنة، عاطل، بالقيام بفعل خادش للحياء.

وقام مركز شبين القناطر بتعيين خفيرين نظاميين من قوة المركز للمراقبة والتحقق من صحة الواقعة، وحال قيام الخفيران بضبط المتهم تعدى على أحدهما، وأصابه فى يده اليمنى، وتم عرضه على مستشفى شبين القناطر.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه ورد التقرير الطبى يفيد ذات الإصابة، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة والتعدى على الخفير المذكور، تحرر عن ذلك المحضر رقم 13594 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2015م.

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مصر 365