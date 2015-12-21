ضبط 27 عاطلا بحوزتهم مخدرات بحملة أمنية فى القليوبية

تمكنت قوات أمن القليوبية من ضبط 27 عاطلا بحوزتهم كمية من الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة بحملة أمنية فى القليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بنتائج الحملة، وتبين للواء عصام عبد المعطى حكمدار المديرية، أن ضباط مباحث الأقسام والمراكز شنت حملة على كل البؤر الإجرامية وتكثيف التواجد الأمنى بالطرق والمنافذ، وأسفرت الحملة عن ضبط 27 عاطلا، بحوزتهم 2 كيلو حشيش وكيلو بانجو و775 قرصا مخدرا و175 جرام هيروين.

تحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.