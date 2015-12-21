إزالة 30 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى قليوب

قامت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مجلس مدينة قليوب، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالإزالة.

أسفرت الحملة عن إزالة 30 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بدائرة قسم قليوب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4203 إدارى قسم قليوب لسنة 2015م.

كما قامت الحملة بتنفيذ حكم قضائى بدائرة قسم قليوب خاص بإزالة منزل، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4207 إدارى قسم قليوب لسنة 2015م، وتم تنفيذ أيضا قرار إزالة صادر من الوحده المحلية بدائرة قسم قليوب، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4210 إدارى قسم قليوب لسنة 2015م.

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