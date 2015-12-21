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جنايات الزقازيق تستأنف محاكمة «حبارة» لاتهامه بمقاومة السلطات

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جنايات الزقازيق تستأنف محاكمة «حبارة» لاتهامه بمقاومة السلطات جنايات الزقازيق تستأنف محاكمة «حبارة» لاتهامه بمقاومة السلطات

حبارة

تنظر محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة عادل حبارة، لاتهامه بمقاومة السلطات، وحيازة سلاح أبيض.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديرى، وبحضور أحمد عبد العليم رئيس النيابة العامة بالزقازيق، ومصطفى سالم ممثل النيابة.

كان المحامى العام لنيابات شمال الزقازيق أحال عادل حبارة لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه باستخدام القوة ومقاومة السلطات أثناء محاولة القبض عليه في شهر يونيو من عام 2011، لتنفيذ حكم قضائى صادر ضده.

يذكر، أن محكمة جنايات الزقازيق قضت في وقت سابق بالسجن 10 سنوات غيابيًا ضد حبارة بتهمة مقاومة السلطات، وحيازة سلاح أبيض، فقام محامى حبارة بإعادة إجراءات محاكمته من جديد في القضية.

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