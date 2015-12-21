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السعودية: القوات الجوية تعترض صاروخا قادما من اليمن باتجاه جازان

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السعودية: القوات الجوية تعترض صاروخا قادما من اليمن باتجاه جازان السعودية: القوات الجوية تعترض صاروخا قادما من اليمن باتجاه جازان
اعترضت القوات الجوية عبر وحدة الباتريوت صاروخا قبل وصوله إلى منطقة جازان الحدودية قادما من الأراضى اليمنية، كما أفادت قناة السعودية فى خبر عاجل.

وبالأمس، ألتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد السعودى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالرياض، مع رئيس هيئة الأركان العامة اليمنى اللواء محمد على المقدشى لمناقشة التطورات الميدانية فى الساحة اليمنية.
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