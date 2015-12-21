الحلبة فى الشتا.. دفا وصحة وقوة وعفا

الحلبة أفضل المشروبات الطبيعية على الإطلاق، لا يمكن حصر فوائدها، ولها فى فصل الشتاء مكانة خاصة وفوائد خاصة أيضًا، وهو ما يوضحه الدكتور محمد المنيسى أستاذ الجهاز الهضمى والكبد.

وأوضح الدكتور محمد خلال حديثه عن الحلبة، أنها مليئة بالعناصر المفيدة والمغذية، وارتبطت منذ القدم بالشتاء والطقس البارد لأن بها كم هائل من السعرات الحرارية التى تولد الطاقة وترفع درجة حرارة الجسم ليشعر بالدفء، ويوضح أستاذ الجهاز الهضمى مجموعة من أهم فوائد الحلبة فى الشتاء وهذا الطقس البارد ومن أهمها:

الحلبة تساعد على الشعور بالشبع ومفيدة ولطيفة على المعدة والأمعاء خاصة إذا أضيف إليها بعض الحليب.

الحلبة مغذية للغاية للأطفال الصغار، والذين يحتاجون لضبط أوزانهم، وزيادة نشاطهم وتقليل خمولهم.

الحلبة ممنوعة على الحامل كما يعلم البعض، إلا أنها بعيدًا عن هذه الفترة مفيدة للغاية لصحة المرأة خاصة المرضعة، فهى تساعد على تحسين تدفق كمية اللبن فى الثدى، وتساعد على إدراره كما تساعد على تقوية صحة المرأة وتعزيز نشاطها

الحلبة تفيد فى توليد الحرارة بالجسم تزيد من الشعور بالدفء الصحى وتقلل من الشعور بالبرد والطقس البارد

الحلبة تساعدك على الاستفادة من فوائدها وعناصرها المنشطة للطاقة، والقدرة على بذل المجهود دون كلل

الحلبة مشروب شعبى مفيد يساعد على التخلص من حالة النحافة المرضية التى تصيب البعض، كما تساعد على امتلاء الجسم بصحة وبشكل سليم ما دام الشخص لم يسرف فى شربها بإفراط.

ينصح من يعانون من زيادة الوزن بسؤال الطبيب المختص عن إمكانية شربهم للحلبة، إلا أن كوبًا صغيرًا أسبوعيًا يفيد بصحتهم على الجانب الآخر.

اضف للحلبة العسل الأبيض الصاف لمزيد من الفائدة