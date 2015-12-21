متحدث عسكري أمريكي: طائرة بدون طيار هاجمت هدفا شرق أفغانستان قبل يومين

أعلن متحدث باسم الجيش الأمريكي في كابول، اليوم الإثنين أن طائرة أمريكية بدون طيار هاجمت هدفا في شرق أفغانستان مؤخرا ، دون الإشارة إلى نتائج الغارة أو ما إذا كان هناك ضحايا.

وقال الكولونيل ميشيل لاوهورن – حسبما نقلت شبكة “يورونيوز” الأوروبية – إن القوات الأمريكية نفذت هذه الغارة في منطقة “باتي كوت” بإقليم “نانجارهار” يوم 19 ديسمبر الجاري ضد عناصر عملت على تهديدها.

يشار إلى أن عناصر تنظيم “داعش” لها تواجد كبير في إقليم “نانجارهار” الواقع شرق أفغانستان حيث تقاتل حركة “طالبان” لقيادة التمرد الإسلامي هناك.