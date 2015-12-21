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حركة «طالبان» تسيطر على منطقة «سانجين» الرئيسية بإقليم «هلماند» الأفغاني

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حركة «طالبان» تسيطر على منطقة «سانجين» الرئيسية بإقليم «هلماند» الأفغاني حركة «طالبان» تسيطر على منطقة «سانجين» الرئيسية بإقليم «هلماند» الأفغاني

ارشيفية

أعلن نائب حاكم إقليم “هلماند” الأفغاني محمد جان راسوليار اليوم الإثنين سيطرة حركة “طالبان” على منطقة “سانجين” الرئيسية بالإقليم، وذلك بعد أيام من القتال العنيف مع القوات الأفغانية.

وقال راسوليار – حسبما نقلت “إيه بي سي نيوز” الأمريكية – إن المواقع التابعة للجيش الأفغاني في المنطقة هي الوحيدة التي لم يتمكن المسلحون حتى الآن من السيطرة عليها، مشيرا إلى أن القتال لا يزال مستمرا بين الجانبين.

وكان راسوليار قد ناشد رئيس أفغانستان أشرف غاني أمس (الأحد) تقديم المزيد من المساعدة للتصدي لحركة “طالبان”، وذلك في رسالة وجهها له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

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