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صحيفة: تفكيك شبكة لتجنيد النساء الجزائريات فى صفوف داعش

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صحيفة: تفكيك شبكة لتجنيد النساء الجزائريات فى صفوف داعش صحيفة: تفكيك شبكة لتجنيد النساء الجزائريات فى صفوف داعش
تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بمنطقة عين طاية فى الجزائر العاصمة من تفكيك دولية متخصصة فى تجنيد النساء الجزائريات فى تنظيم "داعش" الإرهابى عن طريق الأنترنت .

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية اليوم الإثنين، أن البعض من هؤلاء النساء التحقن بالفعل فى التنظيم فى سوريا وسافرن من الجزائر قبل شهور، فيما تم توقيف ثلاث أخريات، واحدة منهن أم لأربعة أطفال وزوجها أيضا موقوف بتهمة محاولة الانخراط فى "داعش" أيضا .

وتشير المعلومات التى حصلت عليها الصحيفة إلى أن الفرقة تمكنت من إلقاء القبض على أربعة أشخاص ثلاث نساء ورجل ـ بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة بخصوص نشـاط هؤلاء مع الأجانب لتجنيد الجزائريات والجزائريين عبر الأفكار باستخدام الأنترنت.

وتم فتح تحقيق مع المتورطين فى هذه الجريمة التى تعد الأولى التى يتم فيها القبض على جزائريات بمثل هذه الاتهامات الخطيرة .
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