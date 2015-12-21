مصادر : الحشد الشعبى متورط فى خطف القطريين بالعراق

>كشفت مصادر مطلعة عن أن القطريين الذين فقدوا فى جنوب العراق الأسبوع الماضى تم اختطافهم من قبل مسلحين تابعين لكتائب أبو الفضل العباس ، أحد فصائل "الحشد الشعبى" ، وأن العدد الحقيقى للمختَطفين كان فى البداية 39 بينهم 26 قطريا ، و13 آخرون من مساعدين وعمال من جنسيات آسيوية ، وأن تسعة من هؤلاء المساعدين أطلق سراحهم.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الاثنين عن المصادر القول إن "هناك مفاوضات سرية تجرى مع الخاطفين عن طريق وسطاء" ، وأن الجهة التى تتولى عملية التفاوض هى منظمة بدر التى يتزعمها هادى العامرى ، أحد أبرز قيادات "الحشد الشعبى".

وذكرت المصادر أن وسطاء التفاوض ينسقون مع القطريين وأطراف خليجية أخرى بعدما اتسعت مطالب الخاطفين لتشمل الإفراج عن بعض الإرهابيين المطلوبين دوليا.

وتابعت المصادر أن "صفقة أولى تم التوصل إليها تضمنت إطلاق سراح المختطفين مقابل مبلغ100 مليون دولار يدفع لهم ، إلا أن الخاطفين رفضوا ونقلوا مطالبهم من المال إلى السياسة".

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