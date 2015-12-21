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ارتفاع عدد المفقودين فى كارثة الانهيار الارضى بالصين الى ٩١ شخصًا

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ارتفاع عدد المفقودين فى كارثة الانهيار الارضى بالصين الى ٩١ شخصًا ارتفاع عدد المفقودين فى كارثة الانهيار الارضى بالصين الى ٩١ شخصًا

أعلنت السلطات الصينية اليوم الاثنين أن 91 شخصا فقدوا فى موقع الانهيار الأرضي الذى أدي الى ابتلاع العديد من المبانى بداخل وحول منطقة صناعية في مدينة شنتشن في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين أمس .

وأرتفع عدد المبانى التى دفنها الانهيار فى منطقة تقدر مساحتها بنحو 100 ألف متر مربع الى 33 مبنى ، من ضمنها مبانى مصانع وأماكن مخصصة لمبيت عمال ومكاتب وبيوت سكنية.

وتبعا لبيان صادر عن وزارة الأراضي والموارد الصينية، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن سبب الانهيار الأرضي ليس كارثة طبيعية ، وأن الحقيقة هى أن مركز الانهيار كان مكانا يستخدم كموقع لرمى نفايات البناء ، وحدث الانهيار عندما زادت أكوام التراب والنفايات عن الحد فانهارت على المنطقة المحيطة.

ونتج عن الانهيار أمس انفجار بخط انابيب الغاز المار بالمنطقة مما ادى بشركة الغاز الى ان تفرغ الخط من محتوياته لمنع حدوث كارثة اكبر.

وصرح المسئولون عن عملية الإنقاذ انه تم اكتشاف آثار للحياة بثلاثة مواقع مختلفة ، وان البحث يتركز الان حولهم وان كانت عملية الانقاذ تقابلها صعوبات بسبب الظروف الجوية والكمية الكبيرة من الطين والتراب التى دفنت كل شئ تحتها.

ووفقا للإعلام الرسمى فإن المفقودين هم 59 رجلا و32 امرأة ، وينتشر حاليا المئات من قوات المطافئ والانقاذ بالموقع بحثا عن ناجين كما تم إجلاء 900 شخص من المبانى الموجودة.

وكان الرئيس الصينى شى جين بينغ ورئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) لى كه تشيانع اصدروا تعليماتهم الى السلطات المعنية مساء امس بإتخاذ كافة التدابير اللازمة والمتاحة للاسراع بعملية الانقاذ.

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