أخبار عاجلة

لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط صاحب مخزن بحوزته 45 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء بالقاهرة

Google+ Print
ضبط صاحب مخزن بحوزته 45 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء بالقاهرة ضبط صاحب مخزن بحوزته 45 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء بالقاهرة
ألقت مباحث والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على صاحب مخزن أسطوانات البوتاجاز المدعمة للمواطنين لبيعها بأزيد من سعرها الأصلى فى السوق السوداء.

وكانت معلومات وردت لشرطة التموين بالقاهرة، بقيام أحد الأشخاص ببيع اسطوانات بوتاجاز داخل مخزن ويستغل المواطنين لبيعها بأعلى من أسعارها الأصلية، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة و تم القبض عليه و بحوزته 45 أسطوانة بوتاجاز وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز

أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز