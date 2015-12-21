ضبط صاحب مخزن بحوزته 45 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء بالقاهرة

ألقت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على صاحب مخزن أسطوانات البوتاجاز المدعمة للمواطنين لبيعها بأزيد من سعرها الأصلى فى السوق السوداء.

وكانت معلومات وردت لشرطة التموين بالقاهرة، بقيام أحد الأشخاص ببيع اسطوانات بوتاجاز داخل مخزن ويستغل المواطنين لبيعها بأعلى من أسعارها الأصلية، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة و تم القبض عليه و بحوزته 45 أسطوانة بوتاجاز وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.