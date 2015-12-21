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اليوم..سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 51 متهما بأحداث اقتحام سجن بورسعيد

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اليوم..سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 51 متهما بأحداث اقتحام سجن بورسعيد اليوم..سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 51 متهما بأحداث اقتحام سجن بورسعيد
تستكمل اليوم الاثنين محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار "محمد السعيد الشربينى" نظر محاكمة المتهمين فى قضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة، ومن المقرر ان تستمع المحكمة لمرافعة النيابة العامة.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، أن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.

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مصر 365