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اليوم..استئناف سماع الشهود فى محاكمة 104 متهمين بأحداث عنف بولاق أبوالعلا

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اليوم..استئناف سماع الشهود فى محاكمة 104 متهمين بأحداث عنف بولاق أبوالعلا اليوم..استئناف سماع الشهود فى محاكمة 104 متهمين بأحداث عنف بولاق أبوالعلا
تستئنف الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى، اليوم الاثنين جلسة محاكمة 104 متهمين، بأحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لشهود القضية،

أسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

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مصر 365

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