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قافلة طبية لعلاج السجناء برعاية مديرية أمن كفر الشيخ

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قافلة طبية لعلاج السجناء برعاية مديرية أمن كفر الشيخ قافلة طبية لعلاج السجناء برعاية مديرية أمن كفر الشيخ
تشهد سجون عدد من مراكز الشرطة بمحافظة كفر الشيخ منها مركز شرطة كفر الشيخ، صباح اليوم الإثنين، قافلة طبية من قطاع الخدمات الطبية تضم أطباء بكافة التخصصات الطبية تحت رعاية اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية واللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، لإجراء الكشف الطبى على السجناء وإجراء تحاليل لهم وصرف الأدوية لهم.

وأكد اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، فى تصريحات صحفية،أن القافلة تبدأ إجراءات الكشف الطبى على السجناء صباح الإثنين فى تمام الساعة العاشرة، لتقديم كل الخدمات الطبية لهم .
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