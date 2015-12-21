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مدير ميناء شرق بورسعيد:"السيسى"يتابع يوميا تنفيذ المشروعات الحيوية بالمنطقة

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مدير ميناء شرق بورسعيد:"السيسى"يتابع يوميا تنفيذ المشروعات الحيوية بالمنطقة مدير ميناء شرق بورسعيد:"السيسى"يتابع يوميا تنفيذ المشروعات الحيوية بالمنطقة
قال المهندس هشام سلامة، مدير عام ميناء شرق بورسعيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يتابع يوميا مع رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الأعمال التى تمت بالأرصفة والأنفاق والمنطقة اللوجيستية والصناعية والمنطقة السكنية وكافة المشروعات الحيوية بمنطقة شرق بورسعيد طبقا للمخطط والجدول الزمنى.

وقال سلامة إن نسبة العمل خلال 21 يوما وصلت لـ20% وفقا للمخطط والجدول الزمنى المتفق عليه، فى ظل تقديم كافة التسهيلات للشركات المنفذة للمشروعات القومية والمتمثلة فى المعدات والعمالة ومواد البناء وتذليل كافة الصعاب.

وأضاف سلامة أن مشروع تنمية محور شرق بورسعيد سوف يحقق دخلا يفوق دخل قناة السويس بكل ما يملك من خدمات لوجيستية وخطوط ملاحية ناهيك عن الاستثمار داخل الميناء والمناطق الصناعية.

وأشار سلامة إلى أن العمل بالمنطقة السكنية المزمع إنشاؤها يسير على قدم وساق لبناء 50 ألف وحدة سكنية يتم تسليمها خلال عامين، لافتا إلى أن معدل العمل يفوق المعدل الطبيعى للإنسان وما يحدث من إنجاز ينسب للقوات المسلحة والشركات الوطنية والعمال التى تعمل من أجل حب .

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