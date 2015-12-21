من فات قديمه تاه.. "خليك فى الكنكة وانسى الإسبرسو عشان ميجلكش تسمم"

"القهوة دى مزاج" وهى من أهم المشروبات التى تمتلك شعبية كبيرة لدى الأشخاص، وبسبب عشقها من قبل الكثيرين نجدهم يسعون لتناولها فى العديد من الأماكن الخاصة، والتى تسمى بـ"الإسبرسو".

وحول هذا اكتشف باحثون إسبان العديد من الميكروبات المتعايشة فوق الماكينات الحديثة التى تستخدم فى إعداد القهوة، وذلك يرجع إلى عدم الاهتمام بنظافتها.

وفى السطور التالية تعلق الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، على تلك الدراسة مؤكدة أن فنجان القهوة من المشروبات التى تتمتع بعشاق كثيرين، ونجد أن الماكينات الخاصة بإعداد القهوة منتشرة فى الأماكن الخارجية، ومن المعروف أن هذه الماكينات قد يضاف إليها الحليب لعمل كوب من "القهوة باللبن أو القهوة الأمريكية"، وهنا تزداد الأضرار الناتجة عن تناول هذا المشروب المصنوع عن طريق الماكينة الخاصة.

وتتابع أن هناك بعض الاعتقادات التى أكدت أن الماء المستخدم فى ماكينات القهوة تقتل الجراثيم والبكتيريا بسبب إنها ماء مغلى، وهذا الكلام غير صحيح لأن الماء لا تأخذ دورها الكافى فى الغليان.

وأضافت، أن الأنابيب التى تمر بها الماء داخل ماكينة إعداد القهوة، تنمو داخلها البكتيريا والجراثيم الضارة بصحة الإنسان، وهذا ما أكده البحث الذى أجرى فى إسبانيا عن وجود الميكروبات فى الماكينات الحديثة لإعداد القهوة.

أضرار تناول القهوة المصنوعة فى ماكينة القهوة

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تعرف على طرق تنظيف ماكينة صنع القهوة

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دور حماية المستهلك فى تجنب أضرار ماكينة القهوة

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>وتؤكد أخصائية التغذية العلاجية، أن نشاط البكتيريا داخل ماكينات صنع القهوة من أهم أسباب الإصابة بالتسمم الغذائى والتعرض للفشل الكلوى، وزيادة الإصابة بأمراض الكبد.>وتنصح د.علا، بتنظيف الماكينة الخاصة بالقهوة عن طريق استعمال الخل والبيكروبونات الصوديوم بشكل دائم لمنع تكوين البكتيريا الضارة، كما أضافت أنه من الأفضل صنع القهوة فى المنزل عن طريق استخدام "الكنكة" الخاصة بصنع القهوة، بدلاً من الماكينات الخاصة بإعدادها.>وتناشد أخصائية التغذية العلاجية، ضرورة متابعة نظافة هذه الماكينات الخاصة بصنع القهوة فى الكافيهات والأماكن العامة من قبل حماية المستهلك، وذلك لتجنب الإصابة بأضرارها.