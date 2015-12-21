أخبار عاجلة

لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

شرطة رأس الخيمة تناقش تطوير مبادرة إنشاء مكتب خدمة المتقاعدين

Google+ Print
شرطة رأس الخيمة تناقش تطوير مبادرة إنشاء مكتب خدمة المتقاعدين شرطة رأس الخيمة تناقش تطوير مبادرة إنشاء مكتب خدمة المتقاعدين

ناقشت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تطوير مبادرة إنشاء مكتب خدمة المتقاعدين، حيث تهدف المبادرة إلى تعميق التواصل وتعزيز الترابط مـع فئة المتقاعدين عن العمل الشرطي، تثميناً لما قدموه وبذلوه من العطاء المثمر النبيل، نظراً لكونهم يمثلون إحدى شرائح المجتمع المهمة التي تمتد جذورها إلى تاريخ العمل الشرطي العريق، وحرصاً على توطيد التلاحم المجتمعي، من خلال تعميق أُطُرْ التعاون المشترك بين الجانبين، وفق استراتيجية وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته شرطة رأس الخيمة بمشاركة وزارة الداخلية، وبحضور العقيد عبيد محمد الزعابي من إدارة العلاقات العامة بالوزارة - مالك المبادرة، والدكتور محمد الصمّادي المنسق الاستراتيجي لإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، وملازم أول أحمد عبد الله المطر مدير فرع الفعاليات وشؤون المتقاعدين بشرطة رأس الخيمة، وعدد من ضباط الشرطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية