شرطة رأس الخيمة تناقش تطوير مبادرة إنشاء مكتب خدمة المتقاعدين

ناقشت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تطوير مبادرة إنشاء مكتب خدمة المتقاعدين، حيث تهدف المبادرة إلى تعميق التواصل وتعزيز الترابط مـع فئة المتقاعدين عن العمل الشرطي، تثميناً لما قدموه وبذلوه من العطاء المثمر النبيل، نظراً لكونهم يمثلون إحدى شرائح المجتمع المهمة التي تمتد جذورها إلى تاريخ العمل الشرطي العريق، وحرصاً على توطيد التلاحم المجتمعي، من خلال تعميق أُطُرْ التعاون المشترك بين الجانبين، وفق استراتيجية وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته شرطة رأس الخيمة بمشاركة وزارة الداخلية، وبحضور العقيد عبيد محمد الزعابي من إدارة العلاقات العامة بالوزارة - مالك المبادرة، والدكتور محمد الصمّادي المنسق الاستراتيجي لإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، وملازم أول أحمد عبد الله المطر مدير فرع الفعاليات وشؤون المتقاعدين بشرطة رأس الخيمة، وعدد من ضباط الشرطة.