أخبار عاجلة

لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حديقة القرائن تزدان بمهرجان «ضواحي الشارقة»

Google+ Print
حديقة القرائن تزدان بمهرجان «ضواحي الشارقة» حديقة القرائن تزدان بمهرجان «ضواحي الشارقة»

افتتح الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، فعاليات مهرجان ضواحي في دورته الرابعة في مدينة الشارقة بموقعه في حديقة القرائن، وذلك بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، وخميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى.

وقام الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي والحضور بجولة في أرجاء المهرجان، اطلعوا خلالها على ما تم تنظيمه لرواد حديقة القرائن من برامج مميزة تعد ملتقى للأسر خلال الإجازة المدرسية الحالية.

كما اطلع الحضور على عدد من الفعاليات الجديدة التي أضيفت في مهرجان ضواحي، منها عرض الديناصورات والكرة الثلجية، وسواها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية