حديقة القرائن تزدان بمهرجان «ضواحي الشارقة»

افتتح الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، فعاليات مهرجان ضواحي في دورته الرابعة في مدينة الشارقة بموقعه في حديقة القرائن، وذلك بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، وخميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى.

وقام الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي والحضور بجولة في أرجاء المهرجان، اطلعوا خلالها على ما تم تنظيمه لرواد حديقة القرائن من برامج مميزة تعد ملتقى للأسر خلال الإجازة المدرسية الحالية.

كما اطلع الحضور على عدد من الفعاليات الجديدة التي أضيفت في مهرجان ضواحي، منها عرض الديناصورات والكرة الثلجية، وسواها.