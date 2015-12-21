أخبار عاجلة

لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

عطلة رأس السنة الميلادية تصادف الجمعة ولن يتم ترحيلها

Google+ Print
عطلة رأس السنة الميلادية تصادف الجمعة ولن يتم ترحيلها عطلة رأس السنة الميلادية تصادف الجمعة ولن يتم ترحيلها

 أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أنه لن يتم ترحيل عطلة رأس السنة الميلادية لسنة 2016 التي تصادف يوم الجمعة الموافق الأول من شهر يناير.

 وأصدرت الهيئة تعميما بهذا الشأن أوضحت خلاله/ أنه بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم  13 لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم  11 لسنة 2008 م حول الموارد البشرية في الاتحادية و تعديلاته الذي حدد العطلات الرسمية للوزارات و الجهات الاتحادية في الدولة .. وحيث أن عطلة رأس السنة الميلادية لسنة 2016 تصادف يوم الجمعة الموافق الأول من شهر يناير 2016 فلن يتم ترحيلها أو التعويض عنها .. وذلك إستنادا إلى أحكام الفقرة 6  من المادة 100 من اللائحة التنفيذية والتي تنص على أنه " لا يتم ترحيل العطلة الرسمية أو التعويض عنها إذا صادفت عطلة رسمية أخرى أو عطلة نهاية الأسبوع  .

 ورفعت الهيئة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات .. سائلة الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

 كما هنأت شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه