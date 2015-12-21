أخبار عاجلة

لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو أحمد موسى يعتذر لخالد يوسف عن الصور الفاضحة والمخرج يقبل

Google+ Print

الإثنين 21-12-2015 00:54

اعتذر الإعلامي أحمد موسى عن الصور الفاضحة التي سبق وعرضها من خلال برنامجه"على مسؤوليتي"للمخرج خالد يوسف.

وقال خلال برنامجه أن السبب في إقباله على هذه الخطوة كل من رئيس نادي الزمالك والنائب البرلماني مرتضى منصور والكاتب الصحفي مصطفى بكرى والإعلامي عمرو الخياط حيث جمعتهم جلسة أسفرت عن التصالح حيث كان خالد يوسف متواجدا.

وأضاف أحمد موسى أنه سيقف مع خالد يوسف وسيسانده في الفترة القادمة، مؤكدا أن الكثيرين استغلوا الأمر ومن بينهم جماعة الإخوان.

من ناحية أخرى فقد نظم أهالي دائرة"كفر شكر"الذي يتبع لها المخرج خالد يوسف وقفة احتجاجية أمام مكتبه معلنين رفضهم للتصالح مع أحمد موسى بل وطالبوا بمحاكمته ورفعوا لافتات عليه شعارات"لا لأحمد موسى لا لإعلام العار نثور لخالد يوسف".

 

نادين تحسين بك بين نارين: سلّوم حدّاد وزهير رمضان

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011