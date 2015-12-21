بالفيديو أحمد موسى يعتذر لخالد يوسف عن الصور الفاضحة والمخرج يقبل

اعتذر الإعلامي أحمد موسى عن الصور الفاضحة التي سبق وعرضها من خلال برنامجه"على مسؤوليتي"للمخرج خالد يوسف.

وقال خلال برنامجه أن السبب في إقباله على هذه الخطوة كل من رئيس نادي الزمالك والنائب البرلماني مرتضى منصور والكاتب الصحفي مصطفى بكرى والإعلامي عمرو الخياط حيث جمعتهم جلسة أسفرت عن التصالح حيث كان خالد يوسف متواجدا.

وأضاف أحمد موسى أنه سيقف مع خالد يوسف وسيسانده في الفترة القادمة، مؤكدا أن الكثيرين استغلوا الأمر ومن بينهم جماعة الإخوان.

من ناحية أخرى فقد نظم أهالي دائرة"كفر شكر"الذي يتبع لها المخرج خالد يوسف وقفة احتجاجية أمام مكتبه معلنين رفضهم للتصالح مع أحمد موسى بل وطالبوا بمحاكمته ورفعوا لافتات عليه شعارات"لا لأحمد موسى لا لإعلام العار نثور لخالد يوسف".

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