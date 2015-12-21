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تعاون غنائي بين مصر والسعودية في أوبريت "حنفضل أهل"

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الإثنين 21-12-2015 01:33

"هنفضل أهل "أوبريت غنائي ينبض بين المحبة بين الشعب المصري والسعودي لتمتزج معاني المحبة والأخوة على نغمات الاتحاد وكلمات صادقة تعبر عن المشاعر الصادقة بين الوطنين
ليتغنى بها كل من الفنان عبد الله رشاد، وغادة رجب، وعدد من الفنانين السعوديين والمصريين الآخرين ضمن احتفالية أقامها أخيرًا الاتحاد العام للمنتجين العرب بعنوان "شكرًا للسعودية"، وذلك في دار أوبرا جامعة للعلوم والتكنولوجيا، وذلك ضمن احتفالية أقامها أخيرًا الاتحاد العام للمنتجين العرب.
وشهد الحفل مشاركة الشاعر صالح الشادي بقصيدة في حب مصر بعنوان "أغلق فمك" عبر فيها عن عمق العلاقات المصرية ، والعلاقة الأخوية التي تربط البلدين . "وفقًا للوطن"
الأوبريت من كلمات ناصر الجيل، وألحان وليد سعد، وتوزيع عادل عايش، وشارك فيه إلى جانب رشاد وغادة كل من أحمد سعد، وخالد عجاج، وعدد من المواهب الواعدة مثل ياسمينا، وشهد، وحسام حسني، بجانب الأداء التمثيلي لكل من منة جلال، ورشا الخطيب، وميار نصار، وندى بهجت، وشيري محمد، ومصمم الرقصات ميدو فتح الباب، وهو من إخراج حسام الدين صلاح.

 

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