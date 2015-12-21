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سعد المجرد يهدي جائزة "الدير جيست" لوالدته

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الإثنين 21-12-2015 02:42

حرص نجم العام 2015 سعد المجرد على إصطحاب والدته معه، إلى حفل توزيع جوائز "الديرجيست" الذي أقيم بالأمس في .

يشار الى أن سعد لمجرد فاز بـ "جائزة أفضل أغنية" للعام 2015 عن أغنيته "أنت معلم"، وهو قام بإهداء هذه الجائزة إلى والدته.

وكان سعد المجرد قد أحيا قبل يومين، حفلا ناجحاً هو الاول له في مصر، ولكنه في المقابل لم يفلت من الإنتقادات، بسبب إحاطته بعدد كبير من "البودي غارد"، خلال المؤتمر الصحفي الي سبق الحفل.

 

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