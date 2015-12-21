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"الخبراء الإعلاميين" يجتمع اليوم لتعديل النظام الأساسى لمجلس الوزراء العرب

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"الخبراء الإعلاميين" يجتمع اليوم لتعديل النظام الأساسى لمجلس الوزراء العرب "الخبراء الإعلاميين" يجتمع اليوم لتعديل النظام الأساسى لمجلس الوزراء العرب
تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الإعلام والاتصال لمجلس وزراء الإعلام العرب، اليوم اجتماع فريق الخبراء الإعلاميين العرب، لتشكيل عضوية اللجنة الدائمة، وتعديل النظام الأساسى لمجلس وزراء الإعلام العرب، برئاسة السفيرة د. هيفاء أبو غزالة- الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة.

يأتى ذلك، تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب فى الدورة العادية السادسة والأربعين رقم (ق/408-دع/46-21/5/2015) البند الخاص بـ (اللجنة الدائمة للإعلام العربي)، وتحديداً الفقرة الثانية منه، ونصها " تشكيل فريق عمل يتكون من كبار الخبراء الإعلاميين من الدول العربية لعضوية اللجنة"، والفقرة الخامسة ونصها "تعديل النظام الأساسى لمجلس وزراء الإعلام العرب بإضافة اللجة الدائمة للإعلام العربى" .

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