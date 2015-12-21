القوات الكردية تعتقل 9 من "داعش" فى كركوك شمالى العراق

اعتقلت القوات الكردية فى كركوك شمالى العراق تسعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى وعثر على مخزن للأسلحة والعتاد بمحافظة كركوك.

وقال المتحدث باسم مديرية الأمن الكوردية "أسايش" فى كركوك النقيب فرهاد حمه، إن :" قوة من الأسايش داهمت مساء الأحد قرية "قرة جم" بقضاء الدبس شمال غربى كركوك واعتقلت التسعة عناصر من داعش"، مشيرا إلى أن العملية نفذت وفق معلومات استخبارية قادت أيضا للعثور على مخزن كبير للعتاد والأسلحة.

وكان مجلس أمن إقليم كردستان العراق، أعلن منتصف نوفمبر الماضى عن إحباط محاولة لخلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى لتنفيذ عدة تفجيرات فى عاصمة الإقليم "أربيل"، وعرض اعترافات أعضاء الخلية، الذين أقروا بتلقيهم تدريبات ضمن صفوف داعش فى قضاء الحويجة بكركوك شمالى العراق.

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