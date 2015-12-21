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سقوط أخطر لص سيارات يستخدم مفتاح مصطنع فى السرقة بالعمرانية

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سقوط أخطر لص سيارات يستخدم مفتاح مصطنع فى السرقة بالعمرانية سقوط أخطر لص سيارات يستخدم مفتاح مصطنع فى السرقة بالعمرانية
تمكنت مباحث الجيزة من ضبط أخطر لص لسرقة السيارات الفارهة، حيث تم القبض عليه عقب سرقته سيارة بمنطقة العمرانية، وأرشد المتهم عن 6 سيارات سرقها، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد غراب رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بلاغا من تاجر أفاد فيه بتعرض سيارته للسرقة أثناء ركنها أمام مسكنه.

وبإجراء التحريات تتوصل الرائد محمد عوض معاون مباحث قسم شرطة العمرانية إلى هوية المتهم، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وتبين أنه عاطل مقيم بمحافظة بنى سويف.

وأعترف المتهم بسرقة السيارة كما أرشد عن 6 سيارات أخرى سرقها من عدة مناطق بالجيزة، وأفاد أنه يستخدم مفتاحا مصطنعا فى سرقة السيارات، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

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