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حبس موظف قتل شقيقه بسبب سوء سلوكه فى الصف

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حبس موظف قتل شقيقه بسبب سوء سلوكه فى الصف حبس موظف قتل شقيقه بسبب سوء سلوكه فى الصف
قررت نيابة الصف حبس موظف قتل شقيقه، بسبب مشاجراته المتكرره وسوء سلوكه، بعدما أطلق عليه وابلاً من الرصاص أودى بحياته فى الحال 4 أيام على ذمة القضية.

وكشفت تحريات العميد عبد الحكيم سعد مفتش المباحث والعميد محمود شوقى مأمور القسم والمقدم محمد عبد الشكور رئيس المباحث، أن المتهم قتل شقيقه بسبب قيامه بأعمال سرقة ونهب داخل القرية، واختلاقه الكثير من المشكلات للأسرة، وأن شقيقه حاول تأديبه أكثر من مرة على تصرفاته لكن دون جدوى، فقرر التخلص منه نهائياً، تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.
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