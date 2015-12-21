الأورام الليفية خطر على الصحة الإنجابية للمرأة.. والحل استئصالها

الأورام الليفية

>تعانى نسبة كبيرة من السيدات والبنات من الإصابة بالأورام الليفية، التى تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة الإنجابية للمرأة، وتتسبب فى تأخر الحمل، وأيضًا تأخر نزول الدورة الشهرية لديها. أسباب الإصابة بالأورام الليفية

>فى هذا السياق، أشار الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، إلى أن الإصابة بالأورام الليفية تكون نتيجة لحدوث تضخم فى العضلات الرحمية، والتى ينتج عنها تأخر الحمل والإنجاب والإصابة باضطرابات فى نزول الدورة الشهرية. الأكثر عرضة للإصابة بالأورام الليفية

>وأضاف استشارى النساء والتوليد، أن السيدات اللاتى لديهن تاريخ وراثى والبدينات وأيضًا من يتناولن الأطعمة السريعة بكثرة، هن الأكثر عرضة للإصابة بالأورام الليفية.

>ويتابع استشارى النساء والتوليد، أن الإصابة بالأورام الليفية ينتج عند حدوث تهيج فى خلايا الرحم، ومما لا شك فيه أن الإصابة بالأورام الليفية تعد خطرًا يهدد حياة السيدات لأنه قد لا يظهر عند إجراء الإشاعات والفحوصات التى تساعد على تشخيص الحالة، ولذا فعند اكتشافها يجب استئصالها لزيادة فرصتها فى الإنجاب.

شبكةعيونالإخبارية

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