مصادر: حسم مصير اتحاد طلاب مصر نهاية الأسبوع الجارى

كشفت مصادر باللجنة العليا لانتخابات الطلاب التابعة لوزارة التعليم العالى، أن اللجنة رفضت بعض الطعون التى قدمت لها فيما يخص عدم قانونية انتخابات اتحاد طلاب مصر ، ومن بينها الطعون الخاصة بأن لائحة قانون تنظيم الجامعات غير متضمنة موادا حول اتحاد طلاب الجمهورية، وذلك لعدم اختصاص اللجنة بها.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أزمة الإعلان الرسمى لاتحاد طلاب مصر من عدمه ستناقشها اللجنة فى الاجتماع المقرر أن يجرى غدا أو بعد غد على الأكثر، ومن ثم رفع تقريرها النهائى لوزير التعليم العالى الذى يعد صاحب القرار الأول والأخير فيما يخص استمرار الاتحاد من عدمه.

وأكدت المصادر، أن التقرير النهائى للجنة حول انتخابات اتحاد طلاب مصر سيرفع للوزير نهاية الأسبوع الجارى على الأكثر، وذلك بعد حسم الأمر باجتماع اللجنة بعد نظر الطعون والحصول على الحكم القضائى فى الدعوى المرفوعة من رئيس اتحاد جامعة الإسكندرية الذى خسر انتخابات اتحاد طلاب مصر أمام رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة.

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