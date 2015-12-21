"الأرصاد": طقس اليوم معتدل شمالا مائل للدفء جنوبا وصقيع وسط سيناء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الاثنين، طقس معتدل شمالا مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا عل الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج من مترين الى 2.5 . ، والرياح شمالية غربية أما البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 متر إلى 2.5 والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

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الإسكندرية

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مطروح

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بورسعيد

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دمياط

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بلطيم

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الإسماعيلية

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السويس

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العريش

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نخل

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طابا

>

الطور

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مرسى علم

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الغردقة

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شرم الشيخ

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رفح

>

كاترين

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سيوة

>

المنيا

>

الفيوم

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رأس سدر

>

أبوسمبل

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وسط الدلتا

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أسيوط

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سوهاج

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الأقصر

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أسوان

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شلاتين

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حلايب

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الوادى الجديد

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قنا

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نويبع

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السلوم

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الصغرى 12 العظمى 19الصغرى 11 العظمى 19الصغرى 8 العظمى 18الصغرى 12 العظمى 19الصغرى 13 العظمى 19الصغرى 13 العظمى 20الصغرى 12 العظمى 20الصغرى 12 العظمى 19الصغرى 8 العظمى 20الصغرى 1 العظمى 18الصغرى 6 العظمى 18الصغرى 10 العظمى 21الصغرى 14 العظمى 23الصغرى 12 العظمى 23الصغرى 14 العظمى 23الصغرى 8 العظمى 19الصغرى 3 العظمى 12الصغرى 8 العظمى 19الصغرى 6 العظمى 20الصغرى 7 العظمى 20الصغرى 10 العظمى 22الصغرى 9 العظمى 22الصغرى 12 العظمى 19الصغرى 6 العظمى 20الصغرى 8 العظمى 21الصغرى 8 العظمى 22الصغرى 10 العظمى 23الصغرى 14 العظمى 25الصغرى 16 العظمى 23الصغرى 6 العظمى 22الصغرى 7 العظمى 22الصغرى 15 العظمى 22الصغرى 7 العظمى 17.