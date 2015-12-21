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"الأرصاد": طقس اليوم معتدل شمالا مائل للدفء جنوبا وصقيع وسط سيناء

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"الأرصاد": طقس اليوم معتدل شمالا مائل للدفء جنوبا وصقيع وسط سيناء "الأرصاد": طقس اليوم معتدل شمالا مائل للدفء جنوبا وصقيع وسط سيناء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الاثنين، طقس معتدل شمالا مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا عل الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج من مترين الى 2.5 . ، والرياح شمالية غربية أما البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 متر إلى 2.5 والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

القاهرة
>

الصغرى 12 العظمى 19
>

الإسكندرية
>

الصغرى 11 العظمى 19
>

مطروح
>

الصغرى 8 العظمى 18
>

بورسعيد
>

الصغرى 12 العظمى 19
>

دمياط
>

الصغرى 13 العظمى 19
>

بلطيم
>

الصغرى 13 العظمى 20
>

الإسماعيلية
>

الصغرى 12 العظمى 20
>

السويس
>

الصغرى 12 العظمى 19
>

العريش
>

الصغرى 8 العظمى 20
>

نخل
>

الصغرى 1 العظمى 18
>

طابا
>

الصغرى 6 العظمى 18
>

الطور
>

الصغرى 10 العظمى 21
>

مرسى علم
>

الصغرى 14 العظمى 23
>

الغردقة
>

الصغرى 12 العظمى 23
>

شرم الشيخ
>

الصغرى 14 العظمى 23
>

رفح
>

الصغرى 8 العظمى 19
>

كاترين
>

الصغرى 3 العظمى 12
>

سيوة
>

الصغرى 8 العظمى 19
>

المنيا
>

الصغرى 6 العظمى 20
>

الفيوم
>

الصغرى 7 العظمى 20
>

رأس سدر
>

الصغرى 10 العظمى 22
>

أبوسمبل
>

الصغرى 9 العظمى 22
>

وسط الدلتا
>

الصغرى 12 العظمى 19
>

أسيوط
>

الصغرى 6 العظمى 20
>

سوهاج
>

الصغرى 8 العظمى 21
>

الأقصر
>

الصغرى 8 العظمى 22
>

أسوان
>

الصغرى 10 العظمى 23
>

شلاتين
>

الصغرى 14 العظمى 25
>

حلايب
>

الصغرى 16 العظمى 23
>

الوادى الجديد
>

الصغرى 6 العظمى 22
>

قنا
>

الصغرى 7 العظمى 22
>

نويبع
>

الصغرى 15 العظمى 22
>

السلوم
>

الصغرى 7 العظمى 17.

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