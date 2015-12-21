"الأرصاد": طقس اليوم معتدل شمالا مائل للدفء جنوبا وصقيع وسط سيناء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الاثنين، طقس معتدل شمالا مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.إعلان - Ads إعلان - Ads
القاهرةالصغرى 12 العظمى 19
>
الإسكندريةالصغرى 11 العظمى 19
>
مطروحالصغرى 8 العظمى 18
>
بورسعيدالصغرى 12 العظمى 19
>
دمياطالصغرى 13 العظمى 19
>
بلطيمالصغرى 13 العظمى 20
>
الإسماعيليةالصغرى 12 العظمى 20
>
السويسالصغرى 12 العظمى 19
>
العريشالصغرى 8 العظمى 20
>
نخلالصغرى 1 العظمى 18
>
طاباالصغرى 6 العظمى 18
>
الطورالصغرى 10 العظمى 21
>
مرسى علمالصغرى 14 العظمى 23
>
الغردقةالصغرى 12 العظمى 23
>
شرم الشيخالصغرى 14 العظمى 23
>
رفحالصغرى 8 العظمى 19
>
كاترينالصغرى 3 العظمى 12
>
سيوةالصغرى 8 العظمى 19
>
المنياالصغرى 6 العظمى 20
>
الفيومالصغرى 7 العظمى 20
>
رأس سدرالصغرى 10 العظمى 22
>
أبوسمبلالصغرى 9 العظمى 22
>
وسط الدلتاالصغرى 12 العظمى 19
>
أسيوطالصغرى 6 العظمى 20
>
سوهاجالصغرى 8 العظمى 21
>
الأقصرالصغرى 8 العظمى 22
>
أسوانالصغرى 10 العظمى 23
>
شلاتينالصغرى 14 العظمى 25
>
حلايبالصغرى 16 العظمى 23
>
الوادى الجديدالصغرى 6 العظمى 22
>
قناالصغرى 7 العظمى 22
>
نويبعالصغرى 15 العظمى 22
>
السلومالصغرى 7 العظمى 17.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا عل الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك .
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج من مترين الى 2.5 . ، والرياح شمالية غربية أما البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 متر إلى 2.5 والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرةالصغرى 12 العظمى 19
>
>
الإسكندريةالصغرى 11 العظمى 19
>
>
مطروحالصغرى 8 العظمى 18
>
>
بورسعيدالصغرى 12 العظمى 19
>
>
دمياطالصغرى 13 العظمى 19
>
>
بلطيمالصغرى 13 العظمى 20
>
>
الإسماعيليةالصغرى 12 العظمى 20
>
>
السويسالصغرى 12 العظمى 19
>
>
العريشالصغرى 8 العظمى 20
>
>
نخلالصغرى 1 العظمى 18
>
>
طاباالصغرى 6 العظمى 18
>
>
الطورالصغرى 10 العظمى 21
>
>
مرسى علمالصغرى 14 العظمى 23
>
>
الغردقةالصغرى 12 العظمى 23
>
>
شرم الشيخالصغرى 14 العظمى 23
>
>
رفحالصغرى 8 العظمى 19
>
>
كاترينالصغرى 3 العظمى 12
>
>
سيوةالصغرى 8 العظمى 19
>
>
المنياالصغرى 6 العظمى 20
>
>
الفيومالصغرى 7 العظمى 20
>
>
رأس سدرالصغرى 10 العظمى 22
>
>
أبوسمبلالصغرى 9 العظمى 22
>
>
وسط الدلتاالصغرى 12 العظمى 19
>
>
أسيوطالصغرى 6 العظمى 20
>
>
سوهاجالصغرى 8 العظمى 21
>
>
الأقصرالصغرى 8 العظمى 22
>
>
أسوانالصغرى 10 العظمى 23
>
>
شلاتينالصغرى 14 العظمى 25
>
>
حلايبالصغرى 16 العظمى 23
>
>
الوادى الجديدالصغرى 6 العظمى 22
>
>
قناالصغرى 7 العظمى 22
>
>
نويبعالصغرى 15 العظمى 22
>
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