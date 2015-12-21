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لراغبى الرشاقة.. متحبطش نفسك بالرجيم القاسى وخليك فى الرجيم المعقول

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لراغبى الرشاقة.. متحبطش نفسك بالرجيم القاسى وخليك فى الرجيم المعقول لراغبى الرشاقة.. متحبطش نفسك بالرجيم القاسى وخليك فى الرجيم المعقول
"الرجيم" من أكثر الكلمات التى نسمعها بشكل يومى من قبل الراغبين فى الحصول على الوزن المثالى، ولكن هل تعلم أن كثرة إطلاق هذه الكلمة يتسبب فى زيادة وزنك، لأنك تشعر بالحرمان والهبوط والرغبة فى تناول كل ما تشتهيه.

وثبت أن هناك علاقة قوية بين الإكثار من قول كلمة "الرجيم" وبين زيادة الوزن، وهذا ما أكده الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة.

وأضاف أنه عند اتباع الشخص للأنظمة الغذائية "الرجيم" القاسية يشعر بالجوع نتيجة للحرمان الذى يشعر به، ولذا يجب أن يعرف أن هناك شيئًا خاطئًا يفعله أثناء اتباعه للأنظمة الغذائية التى تتسبب فى عدم قدرته على التخلص من الوزن، كاتباعه للأنظمة الكيمائية التى تتطلب تناول نوع واحد من الطعام، والتى تتسبب فى الشعور بالإجهاد والتعب وعدم الرغبة فى إتباع المزيد من الأنظمة.

وأشار إلى أن التخلص من الوزن الزائد لا يعنى الامتناع عن تناول الأطعمة المفضلة، والصحيح هى التغذية الجيدة الصحية، وعند اتباع الحيل الصحيحة للتخلص من الوزن الزائد يجب تغير نمط الحياة الذى يتطلب تناول الأطعمة الغنية بالدهون للأطعمة الصحية، فهذا هو الحل الوحيد للتخلص من الوزن الزائد.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح التى تساعدك على التخلص من الوزن الزائد، ومنها:
>1- تناول الأطعمة الصحية عن طريق إلغاء وضع أثناء الطهى.
>2- يمكنك تناول الفشار والذرة المشوى كوجبة خفيفة بين الوجبات.
>3- طبق السلطة الخضراء هو الجوكر فى التخلص والقضاء من الوزن الزائد.
>4- تناول الماء بكثرة.

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مصر 365

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