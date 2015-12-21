محافظ الإسكندرية بالإنابة: تكليف المقاولون العرب بحل أزمة المياة الجوفية بالعجمى

أكدت الدكتورة سعاد الخولى ، محافظ الإسكندرية بالإنابة ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنها قامت بتكليف شركة المقاولون العرب بمد خط مواسير 1800 متر الى البحر لتصريف المياة الجوفية التى رشحت وتراكمت على سطح الارض نتيجة كميات الامطار الشديدة على مدار 4 أيام متواصلة فى نوة الفيضة الصغرى.

وأشارت "الخولى" إلى أن قرارها جاء كإجراء عاجل ضمن الخطة العاجلة التى تنفذها المحافظة لمواجهه السيول والأمطار.

كانت منطقة العجمى وأبو تلات غرب الاسكندرية قد تعرضت للغرق خلال الأيام الماضية خاصة فى ظل هطول الأمطار الغزيرة على الإسكندرية فى نوه الفية الصغرى.



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