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بالصور.. الخارجون على القانون ينتهكون حرمة الموتى ويحولون مقابر بلطيم لوكر

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بالصور.. الخارجون على القانون ينتهكون حرمة الموتى ويحولون مقابر بلطيم لوكر بالصور.. الخارجون على القانون ينتهكون حرمة الموتى ويحولون مقابر بلطيم لوكر
تعالت صيحات أهالى مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، لتحول عدد من المقابر والغرف بمقابر مدينة بلطيم والفساقى مأوى للخارجين على القانون وتعاطى المخدرات ومرتكبى الرذائل والفاحشة داخل غرف المقابل الحوش والفساقى.

قال ناصر قادومة، مدرس من أبناء مدينة بلطيم، "للأسف ابتلينا بعدم احترام حرمة الموتى وقيام عدد من الخارجين على القانون بارتكاب الرذائل بالغرف والحوش التى بها المقابر لتتحول لوكر لتعاطى المخدرات، وهذه الأفعال ليست من شيم المسلم، ولن نصمت أمام تلك التجاوزات المشينة، مشيراً إلى أننى أطالب مواطنى بلطيم بهدم أى حوش خارج الفساقى حتى لا يصبح وكرًا وحصنًا منيع لهؤلاء الخارجين على القانون، والذين لا يراعون حرمة الموتى، وحتى تتسع المقابر للجميع.

وأضاف قادومة، نطالب إدارة أوقاف بلطيم والمشايخ بالتدخل فورا لحل وإنهاء هذه الأمور المسيئة التى تجلب لبلدنا غضب الله سبحانه وتعالى.

وقال القادومة، نطالب الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد عاطف شلبى مدير الأمن، ورئيس مباحث مركز بلطيم والمهندس سمير غباشى رئيس مركز ومدينة بلطيم، بوضع حد لهذه المهزلة.

أضاف أسامه كشكوشة، مندوب مبيعات، "نطالب ببناء سور عالى يغطى المقابر بالكامل ويمنع البلطجية من تداول المخدرات وممارسة الأعمال المخالفة حول موتنا، وأيضًا عمل بوابتين حديد، وتكون مُؤمنة".

وقال محمد فوزى هندى، إمام وخطيب، "من المفترض تزال كل غرفة من هذه الغرف وتزال الفسقيات، والدفن يكون فى اللحد الشرعى، هذا هو الأفضل وسيتسع المكان للجميع".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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