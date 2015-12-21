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الهلال الأحمر: أكثر من 600 ألف نازح ليبى جراء الاقتتال الدائر فى البلاد

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الهلال الأحمر: أكثر من 600 ألف نازح ليبى جراء الاقتتال الدائر فى البلاد الهلال الأحمر: أكثر من 600 ألف نازح ليبى جراء الاقتتال الدائر فى البلاد
قال الناطق الرسمى باسم الهلال الأحمر الليبى محمد المصراتى، إن الأرقام الأخيرة لأعداد النازحين جراء الاقتتال الدائر فى البلاد وصلت إلى أكثر من 600 ألف نازح .

وعزا المصراتى فى بيان صحفى مساء "الأحد" ارتفاع هذه الأرقام بسبب استمرار الاشتباكات، لافتا إلى أن اندلاع الاشتباكات فى مدن الكفرة وسرت وأجدابيا، أدى إلى موجة نزوح جديدة من قبل الأهالى .

وأضاف المصراتى أن سكان هذه المدن الثلاثة نزحوا إلى مناطق بنى وليد و مصراتة وزليتن وطرابلس والخمس وجالو وبنغازى، داعيا كافة أطراف النزاع إلى تجنب استهداف المدنيين والمستشفيات وسيارات الإسعاف .
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