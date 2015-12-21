أفضل 15كوميك مصدرها أخبار"اليوم السابع"..من"أساحبى" لـ"فاصل مش إعلامى"



>كوميك مصدره "خبر موثق"

أخذت صناعة الصور الساخرة "الكوميكس" على مواقع التواصل الإجتماعى، لاسيما "فيس بوك"، طريقها فى الانتشار الكبير واليومى بين جموع مرتادى هذه المواقع منذ سنوات، مُعبِرة عما يدور فى خاطرهم بخصوص العديد من القضايا التى تتنوع بين السياسى والرياضى والفنى.>وبنظرة سريعة على أهم الصفحات المُنتِجة للكوميكس، نجد أن أغلبها تتعامل بشكل عام مع ما يتعلق بقضية أو حدث يهم عدد كبير من المتابعين، إلا أن هناك فئة من هذه الكوميكس تتناول خبراً واحداً بعينه دون غيره، أو تصريح على لسان إحدى الشخصيات الشهيرة، وهو ما يتطلب الإشارة إلى عنوان الخبر نفسه لتأكيد المصداقية لدى متابعى الصفحات، الأمر الذى دفع الكثير منهم إلى استخدام أخبار جريدة اليوم السابع فى صورهم الساخرة لتأكيد صحة الخبر حتى لا يواجهوا التعليق الشهير أسفل الكوميكس، والذى يأتى مفاده السؤال عن مصدر الخبر.

وتأتى أخبار جريدة اليوم السابع على قائمة الأخبار الأكثر تداولاً فى الكوميكس على الصفحات المختلفة على موقع "فيس بوك".

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>شكل "الكوميك الصحفى"

أهم القضايا المتناولة فى كوميكس أخبار اليوم السابع

>وينعكس البحث على مصدر موثق للخبر لاستخدامه فى الكوميك على وضع عنوان الخبر بصيغته الصحفية كما هو داخل الكوميك وليس تعليقاً عليه، إذ يأتى الخبر مكتوباً فوق شريطٍ أبيض أعلى الكوميك أو بالمنتصف، وبحجم كبير كى يستحوذ على اهتمام المتابعين أولاً قبل ينتقلوا لقراءة فحوى الكوميك بعد ذلك.>فيما جاءت أبرز القضايا التى تناولتها كوميكس أخبار اليوم السابع، ما بين السياسية والرياضية والفنية والإجتماعية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أمطار الإسكندرية التى أغرقت المحافظة فى بداية فصل الشتاء، الأخبار الرياضية، لاسيما أخبار أندية القمة الاهلى والزمالك وكذلك المنتخب الوطنى وأكبر الأندية العالمية، الأخبار المنوعة التى تتناول الدراسات الطبية للحزن والسعادة وغيرها من الأحاسيس وتأثيرها على الصحة، والاخبار الراصدة للإهمال فى القطاعات الخدمية، وفي مقدمة الصفحات التى تلجأ لهذه الطريقة هي صفحات أساحبى و"فاصل مش إعلامى".

ويرصد "اليوم السابع" أبرز 15 كوميك كانت مصدرها الأخبار التى تشرت على الموقع.

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